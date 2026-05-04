В Швейцарии неонацистам разрешили отметить день рождения Гитлера

В Швейцарии на данный момент рассматривается новое законодательство, призванное ужесточить наказание за использование нацистской символики. Так, Федеральный совет в 2023 году предложил законодательно запретить ношение и распространение нацистских, расистских и других экстремистских символов в публичном пространстве, что будет караться штрафом 200 франков. До настоящего времени использование такой символики наказывалось только в том случае, «если имелось намерение активно пропагандировать нацистскую идеологию».