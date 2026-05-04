78-летний калининградец поверил мошенникам и отдал «на декларирование» 70 миллионов

Пожилому калининградцу в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Убедив пенсионера в том, что его деньгами пытаются завладеть мошенники, аферист посоветовал срочно задекларировать все купюры. Мужчина поверил собеседнику и согласился передать 70 миллионов рублей курьеру. После этого к потерпевшему домой приехала молодая женщина, которая забрала деньги и скрылась.