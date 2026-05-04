«Сферическими пулями в область ног». Учащийся колледжа осужден за стрельбу в сокурсников из пневмопистолета

Учащемуся колледжа за стрельбу в сокурсников из пневматического пистолета присудили 3,5 года ограничения свободы, рассказали в прокуратуре Витебской области.
Там сообщили, что 18-летнему жителю Верхнедвинского района инкриминировали особо злостное хулиганство. Это уголовное дело рассматривали на выездном судебном заседании в присутствии учащихся Витебского государственного аграрно-технического колледжа и Аграрного колледжа.
Сообщается, что молодой человек в феврале 2026 года, находясь в уборной учебного корпуса, а также дважды в комнате общежития колледжа, совершил противоправные действия в отношении трех сверстников.
Используя пневматический газобаллонный пистолет, он открыто демонстрировал оружие, направлял его в сторону потерпевших и высказывал им угрозы применения насилия.
«В развитие событий он произвел выстрелы сферическими пулями в область ног 17-летних потерпевших», — рассказали подробности в прокуратуре.
Двое учащихся получили телесные повреждения. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Ранее мы писали, что супруги-хозяева крупного белорусского ретейлера обуви попались на налогах.
Прочитайте, что в Беларуси вступили в силу новые санитарные нормы: ликвидация последствий аварий в подъезде за 1−3 дня, мытье мусороприемных камер каждый месяц, чистота во дворах и правила для кошек.
Еще ГАИ предупредила о тестировании новых камер с ИИ в Беларуси: «На табло над дорогой высветится номер авто и нарушение».