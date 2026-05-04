Двух нижегородцев будут судить за создание опасных компьютерных программ

Двое нижегородцев обвиняются в создании, распространении и использовании вредоносных компьютерных программ. Они предстали перед судом. Об этом сообщили в СУ СК региона.
По данным следователей, обвиняемые создали программы в 2022—2025 годах. Программы предназначались для уничтожения, копирования, блокирования, модификации компьютерной информации или обхода средств ее защиты.
Подозреваемые создали аккаунты в одном из мессенджеров для продажи своей разработки.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что житель Дзержинска стал соучастником и жертвой мошенников.