Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД из-за остановки состава

Несколько пригородных электричек задерживаются на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Причиной стала техническая неисправность, из-за которой один из составов совершил вынужденную остановку. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе магистрали.
Инцидент произошел в 17:54 на перегоне Щелково — Чкаловское. Пригородный поезд № 6468, следовавший по маршруту Ярославский вокзал — Фрязево, остановился по техническим причинам. Уже в 18:19 состав продолжил движение. Пассажиров, оказавшиеся в сломанном поезде, высадили на остановочном пункте «Гагаринская», откуда они смогли пересесть на следующие по расписанию электрички, передает Агентство городских новостей «Москва».
Движение на участке Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» временно ограничили в период с 30 апреля по 8 мая включительно. Так, в указанный период будут недоступны для входа и выхода станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе».
Тем временем в Москве завершается строительство первого участка Рублево-Архангельской линии и станции «Народное Ополчение». Новые маршруты откроются более чем для 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово, Филевский Парк.