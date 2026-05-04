Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД из-за остановки состава

Движение на участке Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» временно ограничили в период с 30 апреля по 8 мая включительно. Так, в указанный период будут недоступны для входа и выхода станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе».