Одномоторный самолёт врезался в здание в Бразилии, есть погибшие

Ранее Life.ru сообщал, что в США разбился самолёт с командой по пиклболу. В результате трагедии погибли все люди, находившиеся на борту. Игроки клуба «Амарилло» летели на турнир в Нью-Браунфелс. Крушение произошло в городе Уимберли. Оба города в штате Техас.