В Сибири резко выросло число лесных пожаров

Теплое начало мая вызвало в сибирских регионах резкий рост лесных пожаров. Только в Республике Тыва полыхает больше тысячи гектаров леса. По данным регионального МЧС на понедельник, в регионе зарегистрировали девять очагов возгорания.
Особенно напряженная ситуация сложилась в Сут-Хольском районе, где горят 700 гектаров леса, и в Пий-Хемском, где пламя распространилось на 432 гектара. В Сут-Хольском и Улуг-Хемском районах введен режим ЧС.
Непосредственной угрозы населенным пунктам пока нет, однако несколько поселений находятся в зоне потенциального риска. Так, в Пий-Хемском районе огонь бушует в семи километрах от села Билелиг. В Эрзине пожарные тушат лес всего в четырех километрах от райцентра. В Каа-Хемском районе от села Бурен-Бай-Хаак до кромки огня — девять километров.
И во всех случаях виновниками лесных пожаров специалисты считают местное население. Несмотря на объявленный властями Тывы особый противопожарный режим, люди посещают леса и не соблюдают элементарные меры пожарной безопасности.
Хватает работы и огнеборцам из Красноярского края. Двое суток им пришлось тушить масштабный пожар под Сосновоборском. Он тоже вспыхнул по вине людей: на туристической тропе один из отдыхающих от «избытка чувств» запустил сигнальные ракеты, на месте падения от искр весь склон мгновенно объяло пламенем.
А в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа беда постучала людям в дом. Вспыхнувший здесь пожар мгновенно охватил девять жилых зданий и хозяйственные постройки. Как выяснили дознаватели, виновником оказался местный житель: он неудачно растопил печь, а бушевавший на улице штормовой ветер тут же подхватил искры и понес их на соседнее жилье. Загорелись дома сразу по двум улицам. Пламя охватило строения так быстро, что людям пришлось выбегать на улицу сломя голову, бросив на поживу огню деньги и документы. В общей сложности в Кучерово пострадали 38 человек, сейчас для них организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.
— С погорельцами работают специалисты территориального отделения социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания. Они определяют объем адресной помощи по восстановлению документов, обеспечению одеждой и питанием, — рассказали в правительстве Красноярского края. — Все пострадавшие получат положенные в такой ситуации денежные выплаты. Местные власти займутся поиском жилья для их дальнейшего расселения.
В Томской области за время майских праздников потушили более 100 пожаров. Самый крупный из них произошел в селе Новоильинка Шегарского района, там выгорела целая улица. Причины пока выясняются, но известно, что огонь пришел не из леса, возгорание возникло в самом населенном пункте.
Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчеров МЧС в субботу, 2 мая. Загорелся дом на улице Рабочей. В считаные минуты пламя перекинулось на соседние здания. Мгновенному распространению огня способствовали сильный ветер и плотная застройка.
Борьба со стихией продолжалась более суток. На помощь пожарным прибыли дополнительные силы из Томска. В результате огонь уничтожил 11 жилых домов на улице Рабочей и пять нежилых строений. К счастью, никто из сельчан не пострадал, все живы. Но 12 человек остались без крыши над головой.
— В выгоревших домах зарегистрированы 12 селян, все взрослые. Восемь жителей по их желанию пока переехали к родственникам, четверо — в пункт временного размещения. Это контора местного предприятия, где созданы все условия. Продуктами питания люди обеспечены, — пояснил губернатор Владимир Мазур.
В понедельник социальные службы и главы муниципалитетов в Томской области приступили к выплатам материальной помощи людям, чье имущество сгорело в огне. Глава региона дал поручение подчиненным встретиться с каждой пострадавшей семьей. Сельчане до сих пор ищут домашних и сельскохозяйственных животных, которые разбежались во время тушения пожара.
Электросетевые компании проводят инвентаризацию объектов и отключают от питания заброшенные дома. Операторам поручили обеспечить качественную связь на всех территориях, в том числе работу резервных источников энергии.
«Необходимо мобилизовать людей на уборку мусора и сухой растительности, — отметил Владимир Мазур. — По статистике, треть возгораний начинается здесь».
38 субъектов РФ ввели особый противопожарный режим.
Жаркими выдались выходные и в Новосибирской области. 1 мая там боролись с крупным ландшафтным пожаром в деревне Красный Яр — огонь угрожал уничтожить весь населенный пункт. Сгорели трехквартирный жилой дом, навес и гараж на одном из участков. Обошлось без пострадавших.
Причиной возгорания вновь стала людская небрежность. Двое молодых людей из Омской области приехали на рыбалку на озеро Сартлан в Барабинский район. На берегу развели костер и оставили его без присмотра, пламя пошло по сухой траве. Потушить возгорание горе-рыбаки не смогли и поспешно сбежали с места ЧП. Огонь пошел в сторону частного сектора.
Гостей региона задержали в районе Чанов и доставили в полицию. Сейчас идет доследственная проверка.