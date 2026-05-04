В Сибири резко выросло число лесных пожаров

А в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа беда постучала людям в дом. Вспыхнувший здесь пожар мгновенно охватил девять жилых зданий и хозяйственные постройки. Как выяснили дознаватели, виновником оказался местный житель: он неудачно растопил печь, а бушевавший на улице штормовой ветер тут же подхватил искры и понес их на соседнее жилье. Загорелись дома сразу по двум улицам. Пламя охватило строения так быстро, что людям пришлось выбегать на улицу сломя голову, бросив на поживу огню деньги и документы. В общей сложности в Кучерово пострадали 38 человек, сейчас для них организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.