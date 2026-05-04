Пожар произошёл на южнокорейском судне в Ормузском проливе

Напомним, сегодня Минобороны ОАЭ сообщило о запуске четырёх крылатых ракет со стороны Ирана. Три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны. Ещё одна упала в море. Также сообщалось о пожаре в промышленном районе Эль-Фуджайра после атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему объекту. В результате удара иранского БПЛА в ОАЭ пострадали трое граждан Индии.