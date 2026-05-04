Пожар произошёл на южнокорейском судне в Ормузском проливе

В Ормузском проливе произошли взрыв и пожар на судне, оператором которого является южнокорейская компания. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Республики Корея.

Источник: Life.ru

По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл около 14:40 мск. Судно в этот момент стояло на якоре в акватории вблизи ОАЭ. Речь идёт о сухогрузе Namu под флагом Панамы. Его оператором является южнокорейская компания HMM.

На борту находились 24 члена экипажа. Среди них — шесть граждан Республики Корея.

Напомним, сегодня Минобороны ОАЭ сообщило о запуске четырёх крылатых ракет со стороны Ирана. Три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны. Ещё одна упала в море. Также сообщалось о пожаре в промышленном районе Эль-Фуджайра после атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему объекту. В результате удара иранского БПЛА в ОАЭ пострадали трое граждан Индии.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
