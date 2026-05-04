Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ в Волгоградской области

4 мая над территорией Волгоградской области уничтожены и перехвачены украинские БПЛА самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, всего в период с 15:00 мск до 20:00 мск в Волгоградской области и еще над 11 регионами РФ в общей сложности было сбито 114 беспилотников.
Атаку также отражали в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской областях и Московском регионе.
Днем 4 мая в Волгоградской области был введен режим беспилотной опасности, который действовал более 5 часов.
