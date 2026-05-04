До 13 выросло число сбитых на подлёте к Москве дронов

«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях.
С начала суток это уже 13-й сбитый на подлёте к Москве дрон.
Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как проинформировали в Минобороны, в период с 15:00 до 20:00 было сбито 114 БПЛА самолётного типа.
