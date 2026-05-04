Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, атаковавший Московский регион. Общее число сбитых дронов достигло 12 штук. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал главы города на своей странице в МАКС.
Незадолго до этого Министерство обороны отчиталось, что силы ПВО уничтожили 90 беспилотников украинской армии за шесть часов. Они были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и Московским регионом.
Днем ранее ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области. В результате пострадал сотрудник предприятия, его госпитализировали.