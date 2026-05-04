Вандалы в Краснодаре разбили 13 рамок с фото на могилах бойцов СВО

По данным ведомства, преступление произошло в ночь на 1 мая на кладбище в хуторе Копанском. Злоумышленники повредили 14 захоронений бойцов. Они разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями, сняли портрет умершего с одной из могильных плит и повредили деревянный крест.