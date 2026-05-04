Вандалы в Краснодаре разбили 13 рамок с фото на могилах бойцов СВО

В Краснодаре неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Вандалы в Краснодаре разбили 13 рамок с фото на могилах бойцов СВО.

По данным ведомства, преступление произошло в ночь на 1 мая на кладбище в хуторе Копанском. Злоумышленники повредили 14 захоронений бойцов. Они разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями, сняли портрет умершего с одной из могильных плит и повредили деревянный крест.

«Возбуждено уголовное дело об осквернении воинских захоронений. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в публикации ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что в Тверской области повредили 76 надгробий на сельском кладбище. Прибывшие на место сотрудники зафиксировали массовые повреждения памятников. Дело расследуют по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

