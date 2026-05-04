Мэр Москвы сообщил о 13-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил глава города в мессенджере МАКС.
Незадолго до этого Министерство обороны отчиталось, что силы ПВО уничтожили 90 беспилотников украинской армии за шесть часов. Они были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и Московским регионом.
Днем ранее ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области. В результате пострадал сотрудник предприятия, его госпитализировали.