Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО сбили ещё один беспилотник на подлёте к Москве

Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал о том, что очередная попытка атаки беспилотника на Москву была пресечена. По его словам, ПВО сбила аппарат, летевший в направлении города. На месте инцидента работают экстренные службы.

«Сбит ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в соцсетях.

С начала суток это уже 14-й сбитый на подлёте к Москве дрон.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как проинформировали в Минобороны, в период с 15:00 до 20:00 было сбито 114 БПЛА самолётного типа.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше