На корейском судне в Ормузском проливе произошли взрыв и пожар

В Ормузском проливе на сухогрузе Namu, принадлежащем южнокорейской компании, прогремел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Республики Корея.

Источник: Reuters

По информации внешнеполитического ведомства, инцидент случился около 14:40 мск. Судно находилось на якоре вблизи берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Причины происшествия выясняются.

В момент взрыва на борту было 24 члена экипажа, в том числе шесть граждан Южной Кореи. Данных о пострадавших или погибших не поступало.

Американские солдаты 4 мая получили полномочия наносить удары по катерам Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) и ракетным позициям Ирана в случае угрозы судоходству в Ормузском проливе. Источник, близкий к администрации президента США, описал это как «начало процесса, который может привести к конфронтации с иранцами».

Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что США помогут вывести корабли, заблокированные из-за блокады Ормузского пролива. Трамп также указал, что перемещение судов призвано лишь освободить людей, компании и страны, которые стали жертвами обстоятельств.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше