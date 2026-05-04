На корейском судне в Ормузском проливе произошли взрыв и пожар

По информации внешнеполитического ведомства, инцидент случился около 14:40 мск. Судно находилось на якоре вблизи берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Причины происшествия выясняются.
В момент взрыва на борту было 24 члена экипажа, в том числе шесть граждан Южной Кореи. Данных о пострадавших или погибших не поступало.
Американские солдаты 4 мая получили полномочия наносить удары по катерам Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) и ракетным позициям Ирана в случае угрозы судоходству в Ормузском проливе. Источник, близкий к администрации президента США, описал это как «начало процесса, который может привести к конфронтации с иранцами».
Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что США помогут вывести корабли, заблокированные из-за блокады Ормузского пролива. Трамп также указал, что перемещение судов призвано лишь освободить людей, компании и страны, которые стали жертвами обстоятельств.