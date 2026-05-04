Собянин сообщил о сбитии 14-го беспилотника, направлявшегося к Москве

Российскими силами противовоздушной обороны отражена атака еще одного украинского беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации в мессенджере МАКС.
В период с 09:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены в общей сложности 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Незадолго до этого Министерство обороны отчиталось, что силы ПВО уничтожили 90 беспилотников украинской армии за шесть часов. Они были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и Московским регионом.
Днем ранее ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области. В результате пострадал сотрудник предприятия, его госпитализировали.