Расчёты ПВО уничтожили уже 15 дронов на подлёте к Москве

Еще один беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевший к Москве, был сбит системой ПВО Минобороны. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил он.

Всего с начала суток, по сообщениям мэра, было уничтожено 15 беспилотников.

Ранее российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как проинформировали в Минобороны РФ, в период с 15:00 до 20:00 было сбито 114 БПЛА самолётного типа. Вражеские дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом.

