Нижегородского чиновника оштрафовали за использование служебной машины в выходной

Вачский районный суд Нижегородской области вынес решение о штрафе для главы района Сергея Лисина за нецелевое использование служебного автомобиля. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе инстанции.
По словам представителей суда, чиновник решил провести выходной за рулем казенного авто, что противоречит закону о противодействии коррупции. Суд назначил ему административный штраф в размере 300 рублей и предостерег от повторения подобных действий, говорится в публикации, передает «Коммерсантъ».
Красногорский суд назначил бывшему участнику телевизионного проекта «Дом-2» Антону Гусеву два года условно за участие в ДТП со смертельным исходом. Подсудимый признал свою вину, раскаялся и компенсировал нанесенный ущерб.