Курьер на электросамокате сбил девочку в Санкт-Петербурге

С 2021 года скорость электросамокатов в Санкт-Петербурге ограничена до 20 км/ч. В отдельных зонах максимально возможная скорость составляет 15 км/ч или 10 км/ч. По данным ГИБДД, в 2025 году Петербург занял третье место среди субъектов России по числу аварий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. За год в городе произошло 193 ДТП. Погибли шесть человек, пострадали 193.