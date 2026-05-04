В Петербурге задержали мужчину, перевозившего ребёнка на заднем сиденье скутера. Видео © Telegram / Ирина Волк.
Запись с нарушением обнаружили сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга Сети. На кадрах было видно, как по Невскому проспекту передвигается электроскутер с ребёнком, находившимся на пассажирском месте. После изучения видеозаписи полицейские установили личность мужчины и выяснили адрес его проживания. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции для оформления материалов.
«Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что он неоднократно нарушал Правила дорожного движения и перевозил на скутере двух детей в возрасте трёх и пяти лет», — говорится в сообщении.
По итогам разбирательства в отношении водителя оформили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, связанным с управлением транспортом без соответствующего права, нарушением правил перевозки пассажиров и несоблюдением требований безопасности. Сам электроскутер изъят.
Ранее автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Водитель, устроивший наезд, задержан полицией. О его личности и мотивах пока ничего не сообщается. По данным местных СМИ, он действовал один. Версия теракта проверяется, но официального подтверждения пока нет. Автомобиль, врезавшийся в толпу на торговой улице Гриммайше-Штрассе, унёс жизни двух человек. Ещё более 20 получили ранения, а двое из них находятся в реанимации в критическом состоянии.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.