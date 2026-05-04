Венесуэла считает незаконным иск Гайаны в Международный суд ООН

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана- Эссекибо, продолжается уже больше ста лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на морском шельфе, границы которого не делимитированы.