Венесуэла считает незаконным иск Гайаны в Международный суд ООН

КАРАКАС, 4 мая. /ТАСС/. Венесуэла считает незаконным иск Кооперативной Республики Гайана в Международный суд ООН по территориальному спору о принадлежности Гайаны-Эссекибо, который должен быть разрешен на основании Женевского соглашения 1966 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто, который возглавляет венесуэльскую делегацию на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге.
«Венесуэла присутствует на слушаниях, созванных в одностороннем порядке Гайаной в Международном суде, чтобы отстаивать в этой и других инстанциях, исторические права нашей нации на территорию Гайаны-Эссекибо», — написал глава МИД. Он подчеркнул, что Венесуэла находится в Гааге, чтобы «вновь заявить о незаконности данного иска, поскольку он противоречит Женевскому соглашению — единственному действующему правовому документу и соглашению между Венесуэлой и Гайаной, направленному на достижение взаимного решения территориального спора».
Хиль отметил, что правительство его страны заявляет об исключительной приверженности Женевскому соглашению 1966 года и воле венесуэльского народа, выраженной в ходе референдума в декабре 2023 года. Участники референдума выступили за принадлежность Гайаны-Эссекибо Венесуэле.
О территориальном конфликте.
Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана- Эссекибо, продолжается уже больше ста лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на морском шельфе, границы которого не делимитированы.
В апреле 2023 года Гайана передала вопрос о демаркации границы с Венесуэлой на рассмотрение Международного суда ООН на основании решения арбитражного третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии — Британской Гвиане.
Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН. Каракас настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением 1966 года. В апреле 2024 года по результатам общенационального референдума был принят закон о включении Гайаны-Эссекибо 24-м штатом в состав боливарианской республики.