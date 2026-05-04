Британец после купания в реке столкнулся с опасной инфекцией ноги

Житель Великобритании Сэм Пир оказался в больнице после купания в реке, где получил тяжелую бактериальную инфекцию, сообщает LADBible.
По данным издания, первые симптомы появились уже на следующий день: у мужчины поднялась температура, возникла боль в паховой области, а затем быстро развились гриппоподобные проявления и сильное воспаление левой ноги.
Медики установили, что инфекция проникла в организм через небольшое повреждение кожи на пятке. Бактерии попали в кровоток и спровоцировали стремительное ухудшение состояния.
Несмотря на курс антибиотиков, врачи не смогли полностью устранить последствия заражения. У пациента развилась лимфедема — хроническое нарушение лимфатической системы, приводящее к выраженным отекам конечности.
По словам супруги мужчины, врачи предупредили, что повреждение носит необратимый характер, и вернуть ноге прежний размер невозможно.
Семья пострадавшего начала сбор средств на лечение в частной клинике, оценивая необходимую сумму примерно в 20 тысяч фунтов стерлингов. Операция рассматривается как способ облегчить симптомы и улучшить качество жизни пациента.
Дополнительно специалисты отмечают, что инфекции после контакта с природными водоемами могут развиваться быстро при наличии даже незначительных повреждений кожи, что повышает риск тяжелых осложнений без своевременного обращения за медицинской помощью.
