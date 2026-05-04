Генпрокуратура требует изъять у Мошковича более 10,5 млрд рублей

По мнению надзорного ведомства, Мошкович нарастил своё состояние благодаря коррупции в бытность сенатором от Белгородской области. После своего избрания в Совет Федерации в 2006 году он не прекратил руководить «Русагро». На тот момент в структуру компании входили 36 сельхозпредприятий, 10 региональных торговых точек и 6 заводов перерабатывающей отрасли. В своих декларациях о доходах политик не указывал эти активы. Он также скрывал владение офшорами Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC. Сотрудники Генпрокуратуры установили, что парламентскую деятельность экс-сенатор «подчинил интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не представляемого народа».