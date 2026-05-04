В Сибири на кладбище повредили десятки захоронений

В Новосибирске на территории Гусинобродского кладбища зафиксировано повреждение захоронений, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
По данным правоохранительных органов, на месте проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к инциденту.
Как уточняет НГС, неизвестные повалили надгробные плиты. Всего повреждения получили порядка 30 захоронений. На кладбище уже начались восстановительные работы.
Инцидент вызвал оперативное реагирование служб, территория обследуется, фиксируется характер повреждений и объем восстановительных работ.
Полиция рассматривает различные версии произошедшего, в том числе умышленное повреждение имущества, устанавливаются возможные свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения в районе кладбища.
Читайте также: Британец после купания в реке столкнулся с опасной инфекцией ноги.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.