В Москве задержали депортированного из Грузии экс-чиновника

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего сотрудника одного из федеральных надзорных ведомств РФ, который был объявлен в международный розыск за посредничество во взятке. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сегодня на территории столичного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и транспортной полиции задержали депортированного из Республики Грузия россиянина. В нашей стране фигурант 10 лет назад осужден за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере, он находился в международном розыске», — сказала она.
Волк уточнила, что в 2015 году злоумышленник занимал должность сотрудника одного из федеральных надзорных ведомств РФ. По версии следствия, при исполнении служебных обязанностей он получил 200 тыс. рублей, которые передал своему коллеге. Тот за незаконное вознаграждение должен был отказаться от привлечения руководителя коммерческого предприятия к уголовной ответственности за невыплату заработной платы.
В 2016 году Обнинским городским судом Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы, штрафа в размере 8 млн рублей и лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок два года девять месяцев.
При этом, как отметила Волк, фигурант покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В ходе организованных НЦБ Интерпола МВД России мероприятий получена информация о том, что он скрывается на территории Грузии. «Благодаря взаимодействию российских и грузинских правоохранительных органов разыскиваемый депортирован в Российскую Федерацию и задержан», — подытожила Волк.