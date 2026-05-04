Figaro: во время визита Макрона в Андорру задержали мужчину с ружьями

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Андорру местные правоохранительные органы задержали мужчину, у которого при себе оказалось огнестрельное оружие. Об этом пишет газета Figaro.
Инцидент произошёл в конце апреля, когда французский лидер находился в княжестве в рамках официальной поездки, связанной с его статусом соправителя страны.
Задержанный оказался 48-летним туристом, проживавшим в одном из городов Андорры. Поводом для вмешательства полиции стала информация о возможном хранении им оружия, после чего при проверке у него обнаружили два длинноствольных ружья. Правоохранители расценили ситуацию как потенциальную угрозу общественной безопасности.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мужчина ранее имел судимости во Франции, в том числе за насильственные преступления. Его поместили под стражу на время проверки, в рамках которой специалисты должны установить, представляют ли изъятые образцы, внешне похожие на армейское оружие, реальную опасность и пригодны ли для стрельбы.
