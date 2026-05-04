Близ Белого дома произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой произошел недалеко от Белого дома, пострадал по меньшей мере один человек. Об этом написал в X официальный представитель Секретной службы США (действует при министерстве внутренней безопасности и обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров) Энтони Гульельми.