ПВО сбила четыре БПЛА над тремя районами Калужской области

На местах падения обломков БПЛА уже работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории и оценивают последствия атаки. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее сообщалось, что российские комплексы противовоздушной обороны отразили массированный налёт украинских дронов. В Минобороны РФ рассказали, что за пять часов, с 15:00 до 20:00, военные перехватили 114 беспилотников самолётного типа. Аппараты уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом.
