В США неподалеку от Белого дома произошла стрельба

Территория Белого дома на непродолжительное время была переведена в режим повышенной безопасности после сообщений о стрельбе вблизи резиденции президента США Дональда Трампа. Информация о возможной угрозе поступила, когда неподалеку от комплекса были слышны выстрелы, сообщает Al Jazeera.
По имеющимся данным, инцидент произошел в нескольких кварталах от президентской резиденции, на пересечении улиц, расположенных в непосредственной близости от нее. Расстояние до южного входа в Белый дом составляло несколько сотен метров, что вызвало оперативную реакцию служб безопасности.
В связи с произошедшим доступ на территорию комплекса был временно ограничен, однако спустя некоторое время тревожный режим был снят. Обстоятельства инцидента уточняются, а правоохранительные органы продолжают проверку произошедшего.
