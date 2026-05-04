В США неподалеку от Белого дома произошла стрельба

Комплекс Белого дома был переведен на повышенный режим безопасности на фоне сообщений о стрельбе неподалеку.

Источник: Аргументы и факты

Территория Белого дома на непродолжительное время была переведена в режим повышенной безопасности после сообщений о стрельбе вблизи резиденции президента США Дональда Трампа. Информация о возможной угрозе поступила, когда неподалеку от комплекса были слышны выстрелы, сообщает Al Jazeera.

По имеющимся данным, инцидент произошел в нескольких кварталах от президентской резиденции, на пересечении улиц, расположенных в непосредственной близости от нее. Расстояние до южного входа в Белый дом составляло несколько сотен метров, что вызвало оперативную реакцию служб безопасности.

В связи с произошедшим доступ на территорию комплекса был временно ограничен, однако спустя некоторое время тревожный режим был снят. Обстоятельства инцидента уточняются, а правоохранительные органы продолжают проверку произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США во время стрельбы на вечеринке в честь выпускного погиб человек.

