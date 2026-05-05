В Ростовской области объявили ракетную опасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Режим ракетной опасности ввели на территории Ростовской области, следует из данных приложения МЧС РФ.
«В Ростовской области объявлена ракетная опасность», — говорится в сообщении.
Жителей региона призвали зайти в укрытие, подвал или подземный паркинг.
