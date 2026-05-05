В Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал мирного жителя на велосипеде

В Белгородской области житель Грайворона пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. В Грайворонской центральной районной больнице ему диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

А ранее в Белгородской области украинские беспилотники атаковали пять муниципалитетов. В результате ударов ранения получили двое жителей. Один из раненых находился за рулём грузовика на участке трассы Шебекино — Белгород. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения головы, шеи и спины. Его доставляют в белгородскую городскую больницу № 2. Второй пострадавший — житель села Белянка. Дрон нанёс удар по территории предприятия, в результате чего мужчина получил осколочное ранение ноги.

