В Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал мирного жителя на велосипеде

А ранее в Белгородской области украинские беспилотники атаковали пять муниципалитетов. В результате ударов ранения получили двое жителей. Один из раненых находился за рулём грузовика на участке трассы Шебекино — Белгород. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения головы, шеи и спины. Его доставляют в белгородскую городскую больницу № 2. Второй пострадавший — житель села Белянка. Дрон нанёс удар по территории предприятия, в результате чего мужчина получил осколочное ранение ноги.