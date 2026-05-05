Нижегородского чиновника оштрафовали за поездки на служебном авто в выходной

А ранее американская певица Бритни Спирс договорилась со следствием и признала себя виновной по более мягкой статье, избежав таким образом тюрьмы. Речь идёт о деле, связанном с вождением в нетрезвом виде. Всё началось с того, что в начале марта звезду задержали в Калифорнии, в округе Вентура. Тогда певица провела за решёткой примерно восемь часов. Адвокат певицы, Майкл Голдштейн, признал ее вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Это грозит ей годом испытательного срока, реабилитацией и штрафами по закону штата.