Белый дом перевели на повышенный режим безопасности из-за стрельбы поблизости

Ранее Life.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов застрелили одного человека рядом с Монументом Вашингтона. Инцидент произошёл во время выступления президента США Дональда Трампа, посвящённого встрече с лидерами малого бизнеса. После этого Секретная служба и охрана президента приняли решение перенести его выступление в зал для пресс-конференций. Всех находившихся на мероприятии журналистов также перевели в это помещение, чтобы обеспечить их безопасность.