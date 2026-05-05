Белый дом перевели на повышенный режим безопасности из-за стрельбы поблизости

«Белый дом переведён на закрытый режим. Поступают сообщения о выстрелах в нескольких кварталах отсюда», — сообщил журналист в соцсети X.
Позднее Фишер сообщил, что режим тревоги сняли. По информации других представителей прессы, выстрелы прозвучали на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню — примерно в 400−500 метрах от южного входа в резиденцию президента Соединённых Штатов. После инцидента доступ на территорию немедленно перекрыли.
Ранее Life.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов застрелили одного человека рядом с Монументом Вашингтона. Инцидент произошёл во время выступления президента США Дональда Трампа, посвящённого встрече с лидерами малого бизнеса. После этого Секретная служба и охрана президента приняли решение перенести его выступление в зал для пресс-конференций. Всех находившихся на мероприятии журналистов также перевели в это помещение, чтобы обеспечить их безопасность.
