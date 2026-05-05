В Ровненской области сотрудники ТЦК избили подростка металлической палкой

Ранее сотрудники Национальной полиции Украины провели более сорока следственных мероприятий в отношении бывших и нынешних руководителей территориальных центров комплектования, а также оформили полторы сотни протоколов по фактам коррупции. Как уточнили в полиции, в рамках отработки, проведённой во всех регионах страны, зафиксированы эпизоды получения незаконного обогащения, а также подачи фиктивных деклараций о доходах со стороны людей из высшего звена территориальных центров комплектования.