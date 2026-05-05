Во Внуково задержан депортированный из Грузии экс-сотрудник федведомства

Ранее Доминиканская Республика выдала России гражданина, который скрывался от правосудия за неуплату налогов. Сотрудники правоохранительных органов передали мужчину российским полицейским в аэропорту Санто-Доминго. Интерпол объявил его в международный розыск. Обвинение касалось уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. С 2017 по 2020 год фигурант владел коммерческим предприятием. По версии следствия, он вместе с сообщниками подавал налоговые декларации с фиктивными данными, чтобы уклоняться от уплаты НДС. Ущерб бюджету превысил 1,1 миллиарда рублей.