Секретная служба США: При стрельбе у Белого дома пострадал один человек

Напомним, инцидент произошёл во время выступления президента США Дональда Трампа, посвящённого встрече с лидерами малого бизнеса. Выстрелы раздались в паре кварталов от Белого дома. После этого Секретная служба и охрана президента приняли решение перенести его выступление в зал для пресс-конференций. По имеющимся данным, силовики ликвидировали одного человека возле Монумента Вашингтона.