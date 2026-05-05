Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
3 мая ВСУ также нанесли удар дроном по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области. В результате пострадал сотрудник предприятия, его госпитализировали.
Кроме того, украинская армия атаковала с помощью двух управляемых авиационных бомб село Доброе в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека.