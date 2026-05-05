Собянин сообщил о ликвидации второго БПЛА, направлявшегося к Москве

Силы российской противовоздушной обороны сбили второй за ночь украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в мессенджере МАКС.
Новость дополняется.
