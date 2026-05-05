Ракетную опасность объявили на всей территории Приволжья

На всей территории Приволжского федерального округа во вторник, 5 мая, объявили ракетную опасность — сирены воют в большинстве крупных городов.
На данный момент предупреждение действует в Самарской, Пензенской и Свердловской областях, Республике Татарстан и некоторых других регионах.
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Из-за воздушной угрозы закрыты уже более десятка авиагаваней по всей стране, передает Telegram-канал Baza.
До этого украинская армия атаковала с помощью двух управляемых авиационных бомб село Доброе в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека.
Помимо этого, недавно один мирный житель того же региона погиб и пятеро получили ранения в результате атак ВСУ. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому.