Сбит ещё один украинский беспилотник на подлёте к Москве

По сообщениям мэра, с 4 мая было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в Белгородской области житель Грайворона пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. В Грайворонской центральной районной больнице ему диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. На всей территории Приволжского федерального округа была объявлена ракетная опасность. Сирены воют в большинстве крупных городов.
