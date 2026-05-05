Жители села в Закарпатье перекрыли дорогу из-за мобилизации священника

В одном из сел Закарпатской области жители вышли на протестную акцию, перекрыв дорогу для транспорта. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Поводом стало недовольство действиями представителей военкомата, которые, по словам местных жителей, задержали священнослужителя.
Речь идет о настоятеле местного прихода, которого, как утверждают сельчане, увезли сотрудники территориального центра комплектования. Эти действия вызвали резкую реакцию среди населения, что привело к стихийному перекрытию движения в районе.
На данный момент информация о местонахождении священника отсутствует. Ситуация остается напряженной, а жители продолжают выражать обеспокоенность произошедшим и требуют разъяснений.
