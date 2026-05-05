Bild: наезд на автомобиле на людей в Лейпциге совершил экс-тренер по боксу

В центре Лейпцига произошел наезд автомобиля на пешеходов, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. По имеющимся данным, за рулем находился местный житель, ранее работавший тренером по боксу и имеющий семью, пишет сообщает газета Bild.
Предполагается, что причиной произошедшего мог стать личный конфликт, однако точные обстоятельства инцидента пока остаются не до конца ясными. Правоохранительные органы продолжают выяснять детали случившегося.
В результате происшествия погибли два человека — пожилая женщина и мужчина, еще несколько человек получили тяжелые травмы. Общее число пострадавших достигло примерно двух десятков, многим из них потребовалась медицинская помощь.
Ранее Глава МВД Саксонии Армин Шустер назвал наезд автомобиля на группу людей в Лейпциге актом массового нападения. По его словам, задержанный, судя по всему, имеет психические отклонения.