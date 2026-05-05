СК начал проверку после ЧП с ожогами во Владивостоке

По предварительным данным, инцидент произошел в районе теплотрассы на улице Киевской, где произошел разлив горячей воды. В результате двое мужчин получили термические ожоги.
В ведомстве уточнили, что проверка организована по признакам возможной халатности. На место происшествия выехал следователь, проводится сбор материалов и установление всех обстоятельств случившегося.
Кроме того, устанавливается степень вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.