Секретная служба США: раненый у Белого дома мог напасть на Вэнса

Секретная служба Соединённых Штатов изучит, планировал ли раненый у Белого дома совершить нападение на вице-президента США Джей Ди Вэнса, заявил заместитель директора секретной службы Мэтью Куинн.
Он уточнил, что кортеж Вэнса проследовал неподалёку от места стрельбы.
«Отмечу, что незадолго до стрельбы через этот район проследовал кортеж вице-президента», — сказал он журналистам.
По его словам, «чётких признаков того, что подозреваемый собирался напасть на кортеж Вэнса, пока нет».
«Но мы докопаемся до сути дела», — заявил Куинн.
Он рассказал, что агенты секретной службы заметили очертание огнестрельного оружия под одеждой у возможного фигуранта.
Напомним, по данным журналистов, стрельба была зафиксирована в нескольких кварталах от резиденции президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Расстояние до южного входа в Белый дом составляло несколько сотен метров.
В секретной службе заявили, что в результате стрельбы около Белого дома пострадал один человек, его ранили сотрудники правоохранительных органов.