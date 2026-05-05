Глава Чувашии сообщил об атаке на Чебоксары

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. По его словам, пострадавших нет.
Как добавил господин Николаев, «на местах продолжаются необходимые работы». Других подробностей он не привел.
ТАСС пишет, что на двух проспектах в Чебоксарах введены ограничения движения.
В Чувашии, как и в некоторых других регионах России, объявляли ракетную опасность. Аэропорт Чебоксар приостанавливал работу.
