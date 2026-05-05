Торговый центр повреждён в результате атаки ВСУ по Чебоксарам

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремело в Чебоксарах и над Казанью. В связи с угрозой ракетных ударов режим воздушной опасности был объявлен на всей территории Приволжского федерального округа. Из-за высокого риска атак временно прекратили работу 15 аэропортов в разных регионах Российской Федерации.