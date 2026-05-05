В Нижегородской области при пожаре погибли пять человек, включая двоих детей

В городе Выкса произошел пожар в частном жилом доме, в результате погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
«На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей. Личности устанавливаются», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что пожар был ликвидирован. На месте происшествия продолжают работать ведомственные дознаватели.
