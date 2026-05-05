Вышел из такси и исчез: в Перми расследуют смерть инженера-конструктора

Сотрудники правоохранительных органов в Перми расследуют таинственную смерть инженера-конструктора. Об этом во вторник, 5 мая, рассказал один из близких погибшего.
В ночь на 25 апреля 30-летний мужчина, ехавший домой на такси, внезапно попросил водителя остановиться, не доезжая до места назначения. Он вышел из машины и бесследно исчез.
Таксист утверждает, что житель Перми сам покинул автомобиль и скрылся. Водитель якобы ждал около 30 минут, но затем уехал. По данным правоохранителей, смерть не носит насильственного характера.
Мужчину обнаружили живым, однако он скончался до прибытия врачей. По результатам вскрытия, причиной смерти стала остановка сердца.
Сестра погибшего выразила недоверие к версии о естественной смерти, аргументируя это здоровым образом жизни брата, передает KP.ru.
