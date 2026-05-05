В аэропорту Перми сняли ограничения на полёты

Ограничение на полёты и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми сняты, об этом объявила Росавиация.
В Росавиации пояснили, что запрет ввели ночью для обеспечения безопасности полётов. В 4.56 ограничения сняли. Такие же ограничения действовали в аэропортах Оренбурга, Орска, Уфы, Челябинска, Чебоксар и других городов. Сообщается, что была совершена атака на Чебоксары.
Ранее в 2.25 в регионе был введён режим «Ракетная опасность».
