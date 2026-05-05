При стрельбе у Белого дома был ранен несовершеннолетний

Пострадавшим при стрельбе возле Белого дома оказался несовершеннолетний. Об этом сообщает Fox News. Полученные им ранения оцениваются как неопасные для жизни.

Источник: Life.ru

В больницу также доставили мужчину, которого подстрелили правоохранительные органы. В Секретной службе США заявили, что в ближайшее время проведут специальный брифинг для журналистов, на котором представят официальную информацию о случившемся.

Напомним, правоохранители ранили человека в результате инцидента со стрельбой возле Белого дома. Сотрудники Секретной службы находятся на месте происшествия на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню. По имеющимся данным, силовики также могли ликвидировать одного человека возле Монумента Вашингтона.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
